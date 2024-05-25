تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على ملامح التشكيل الذي من المقرر له أن يخوض به مباراة الترجي التونسي غدا السبت في تمام الساعة الثامنة مساء في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي التونسي:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم،رامي ربيعة، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي غدا السبت الموافق 25 مايو 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء علي استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

تذاع مباراة الأهلي والترجي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ومن المتوقع أن يتم إذاعة اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورتس الأرضي".

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين النادي الأهلي والترجي التونسي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.