موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم السبت 25 مايو 2024 على ملعب "أنويتا"، وذلك في إطار الجولة الـ38 من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة، بعد الفوز في 23 مباراة والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 10 مواجهات، فيما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 60 نقطة، بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في 12 لقاء وخسارة 9 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق المصري أحمد عبده.