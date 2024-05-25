نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس أمام مونزا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس نظيره مونزا مساء اليوم السبت 25-5-2024 على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ38 من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد مونزا في الدوري الإيطالي

تبدأ أحداث مباراة يوفنتوس ضد مونزا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 68 نقطة، بعد الفوز في 18 مباراة والتعادل في 14 لقاء وخسارة 5 مواجهات، فيما يحتل فريق مونزا المركز الثاني عشر برصيد 45 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 12 لقاء وخسارة 14 مواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد مونزا في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد مونزا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق المصري عصام عبده.