نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام مونزا في الدوري الأيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر باولو مونتيرو، المدير الفني لنادي يوفنتوس، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مونزا مساء اليوم السبت على ملعب "أليانز ستاديوم" في الجولة الثامنة والثلاثين من الكالتشيو.

موعد مباراة يوفنتوس ضد مونزا في الدوري الإيطالي

تبدأ أحداث مباراة يوفنتوس ضد مونزا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة مونزا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: فيدريكو جارتي، جليسون بريمر، دانيلو لويز.

خط الوسط: فابيو ميرتي، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو، أندريا كامبياسو، صامويل إيلينج.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، فيديريكو كييزا.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد مونزا في الدوري الإيطالي

تنقل مباراة يوفنتوس ضد مونزا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق المصري عصام عبده.