نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومتابعي الدوري الإيطالي انطلاق مباريات اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 38 من بطولة الكالتشيو الإيطالي.

مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

وفيما يلي يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة.

ومن المقرر أن تقام مواجهتين اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

حيث سيواجه فريق يوفنتوس نظيره مونزا في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية بريمير 1 بتعليق غازي العمري.

ويواجه فريق ميلان نظيره ساليرنيتانا مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع المباراة التي تجمع بين الفريقين عبر مجموعة قنوات ابوظبي برايمير 1 الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو الإيطالي.

جدير بالذكر أن فريق إنتر ميلان حصد بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم بعدما حقق 93 نقطة خلال 37 مباراة، ويليه فريق ميلان برصيد 74 نقطة من نفس عدد المباريات.