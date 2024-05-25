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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد عشاق ومتابعي كرة القدم في مصر لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز في الأسبوع 25 من عمر مسابقة دوري النيل للمحترفين هذا الموسم.

مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وتقام مباراة وحيدة اليوم السبت في إطار مواجهات الجولة 25 من بطولة الدوري العام، وستجمع بين فريقي الداخلية والمقاولون العرب.

ويستضيف ملعب بيترو سبورت مواجهة الفريقين مساء اليوم السبت، والتي ستقام في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

و يدخل فريق الداخلية صاحب الأرض تلك المواجهة وهو محتلا المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة.

بينما يدخل فريق المقاولون العرب المباراة وهو في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قناة أون تايم سبورتس الناقلة الحصرية لمباريات الدوري المصري الممتاز وجميع البطولات المحلية هذا الموسم.