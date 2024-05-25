نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب سان ماميس مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي اليوم السبت الموافق 25 مايو الحالي في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات دور نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

موعد مباراة برشلونة وليون

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وليون مساء السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

كيف تأهل برشلونة وليون للنهائي؟

وتأهل برشلونة للنهائي بعد اقصاء تشيلسي الإنجليزي بينما فاز أولمبيك ليون على باريس سان جيرمان بنصف نهائي دوري الأبطال.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليون

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.