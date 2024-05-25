نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل العين المتوقع أمام يوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر كريسبو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي على تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره فريق يوكوهاما اف مارينوس الياباني اليوم السبت الموافق 25 مايو الحالي في لقاء حاسم بينهم بستاد هزاع بن زايد ضمن منافسات إياب دور نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة العين ويوكوهاما

وتنطلق صافرة بداية مباراة العين ويوكوهاما مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

نتيجة مباراة يوكوهاما والعين

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوكوهاما اف مارينوس بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات ذهاب دور نهائي دوري الأبطال.

القنوات الناقلة لمباراة العين ويوكوهاما

تردد قناة beinsports afc

القمر: سهيل

التردد: 11585

الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيل العين المتوقع أمام يوكوهاما

حراسة المرمى: محمد بوسندة

خط الدفاع: سولمون، كومار، محمد، اريك.

خط الوسط: وليد، خالد، تراوري.

خط الهجوم: جوسنا، لابا، حازم.