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أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان؛ انطلاق مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في إطار منافسات نهائي كأس فرنسا للنسخة الحالية 2024.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي المسابقة بعد الفوز أمام رين بنتيجة هدف دون رد.

في المقابل حسم أولمبيك ليون تأهله إلى هذا الدور عقب تخطي عقبة فالينسيا بنتيجة 3-0.

موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام ليون في نهائي كأس فرنسا

يرصد لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور التالية؛ موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام ليون في نهائي كأس فرنسا، حيث تعد هذا اللقاء هو الأخير للنجم كيليان مبابي لاعب العملاق الفرنسي بعد إعلانه الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وسيكون موعد انطلاق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون، مساء اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024، في العاشرة بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في نهائي كأس فرنسا

ستذاع أحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط، وتنقل المواجهة بالتحديد عبر beIN Sports HD 1.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في نهائي كأس فرنسا

اختارت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المعلق عامر الخوذيري ليتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة.