نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليون في نهائي كأس فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، على التشكيل الذي سيخوض به لقاء ليون في نهائي كأس فرنسا للموسم الرياضي الحالي 2023-24.

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون، اليوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، على أرضية ملعب بيير ماوروي.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في نهائي كأس فرنسا؟

وسيكون موعد انطلاق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون، مساء اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024، في العاشرة بتوقيت مصر والسعودية، وعند الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة ليون في نهائي كأس فرنسا

حراسة المرمى:- دوناروما

خط الدفاع:- أشرف حكيمي - لوكاس بيرالدو - ماركينيوس - مينديز

خط الوسط:- زاير إيميري - فيتينيا - فابيان رويز

خط الهجوم:- عثمان ديمبيلي - راموس - ماركو أسينسيو

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في نهائي كأس فرنسا

ستذاع أحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط، وتنقل المواجهة بالتحديد عبر beIN Sports HD 1.