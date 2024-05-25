نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ليفركوزن المتوقع أمام كايزرسلاوترن في نهائي كاس ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر تشابي ألونسو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، على تشكيل فريقه لمواجهة كايزرسلاوترن في إطار منافسات نهائي كأس ألمانيا للنسخة الحالية 2023-24.

موعد مباراة يوفنتوس ضد كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا

من المقرر أن تقام أحداث مباراة يوفنتوس ضد كايزرسلاوترن، مساء اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري، وذلك في نهائي كأس ألمانيا.

تشكيل بايرن ليفركوزن المتوقع أمام كايزرسلاوترن في نهائي كاس ألمانيا

حراسة المرمى: خوان موسو

خط الدفاع: بيرات ديمسيتي، إيزاك هين، سعيد كولاسيناك.

خط الوسط: دافيد زاباكوستا، إيدرسون، تيون كووبميينيرز، ماتيو روجيري.

خط الهجوم: شارل دي كيتيلير، جيانلوكا سكاماكا، أديمولا لوكمان

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ليفركوزن ضد كايزرسلاوترن في نهائي كاس ألمانيا

ستذاع أحداث المباراة عبر العديد من القنوات الفضائية منهم: Dubai Sports 2 HD Arena Sport 1 HD Serbia Arena Sport 2 HD Serbia.