نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي والترجي في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، يوم السبت 25 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، بنتيجة التعادل السلبي، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب رادس.

الأهلي ضد الترجي التونسي

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي والترجي التونسي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الأهلي والترجي التونسي عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري.