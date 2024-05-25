نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مواجهة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق الأهلي، منافسه فريق الترجي التونسي، يوم السبت 25 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي والترجي التونسي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي

تذاع تلك المباراة بين فريقي الأهلي والترجي التونسي عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري.

تشكيل الترجي المتوقع

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي، محمد بن حميده، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي.

خط الوسط: روجيه أهولو، غيلان الشعلالي، حسام تقا.

خط الهجوم: يان ساس، حسام الدين غشة، رودريجو رودريجيز.