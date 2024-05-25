نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي دوري أبطال إفريقيا.. تذكرتي تعلن إرشادات الحضور لجماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة تذكرتي الإرشادات الخاصة لحضور الجماهير في مباراة دوري أبطال إفريقيا والتي تجمع بين الأهلي والترجي على استاد القاهرة الدولي.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي ضمن منافسات إياب دوري الأبطال، بعد التعادل في مباراة الذهاب سلبيا.

إرشادات شركة تذكرتي

- الالتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة ٢ ظهرًا وعليه يجب الحضور مبكرًا لتيسير عملية الدخول.

- لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

- لن يسمح بدخول حاملي الدعوات دون بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم 2023-24.

- عدم التواجد في محيط الاستاد دون التذكرة وتذكرتي Fan ID الخاصة بك.

- ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

- التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

- لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال.

- تعد بطاقة المشجع الفان اي دي والتذكرة ملكًا لصاحبها ولا يسمح باستخدامها لغير الشخص المالك لها.

- في حالة تعذركم إظهار بطاقة المشجع والتذكرة داخل المدرج إلى الموظف المختص، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة الجهات المعنية.

موعد مباراة الأهلي أمام الترجي في دوري الأبطال

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والتاسعة بتوقيت ابوظبي.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

