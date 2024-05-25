نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المقاولون العرب والداخلية في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق المقاولون العرب مع نظيره فريق الداخلية، اليوم السبت 25 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المقاولون العرب ضد الداخلية

تُقام المباراة بين فريقي المقاولون العرب والداخلية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي المقاولون العرب والداخلية عبر قناة أون تايم سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات أون تايم سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب المقاولون العرب والداخلية في الدوري

يتواجد فريق المقاولون العرب في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يحل فريق الداخلية في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.