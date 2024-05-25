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أحمد جودة - القاهرة - شدد جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على التركيز الكامل لفريقه على الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراتهم ضد مانشستر يونايتد في المباراة النهائية غدًا السبت، مشيرًا إلى أهمية الفوز والتاريخ الذي يمكن أن يُكتب.

جوارديولا يتحدى مانشستر يونايتد قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وفي حال فوز السيتي، سيصبحون أول فريق يحقق ثنائية الدوري وكأس الاتحاد لموسمين متتاليين، مما يزيد من أهمية هذه المباراة.

جوارديولا قال في المؤتمر الصحفي اليوم: "سيكون من الجيد أن نكون جزءًا من التاريخ، إنه شيء لم يحدث من قبل، ولذلك يجب أن نحاول بكل قوة".

وأضاف: "لو فزنا بالكأس فقط، سيكون هذا مهمًا بحد ذاته، لكنني قلت منذ شهر إنه لم يسبق لأي فريق أن فاز بالدوري 4 مرات على التوالي لأنه أمر صعب".

وأشار: "لم يحقق أي فريق ثنائية الدوري وكأس الاتحاد موسمين متتاليين، فهذه تحديات نستعد لمواجهتها، سنتوجه إلى لندن لنمتع الجماهير، فهذا هو تحدي كبير لأننا نمثل أحد الفرق الكبيرة".

وتابع: "علينا أن نحترم اليونايتد كثيرًا، يحظون بالاحترام لتاريخهم ولكننا كنا الفريق الأفضل في العقد الأخير، لكن علينا أن نكون حذرين ومتحفظين بسبب تاريخهم العريق".

وختم بالقول: "في كرة القدم، عليك أن تكون دائمًا في قمة الأداء والتحدي، وعليك أن تحترم منافسك بشكل كبير".