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أحمد جودة - القاهرة - أرسال إلكاي جوندوجان، لاعب وسط برشلونة، رسالة وداع مؤثرة إلى مدربه تشافي هيرنانديز، بعدما أُعلِن رحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

نجم برشلونة يودع تشافي برسالة عاطفية

عبر حسابه على منصة "إكس"، شكر جوندوجان تشافي قائلًا: "شكرًا تشافي، أنا ممتن للعمل معك هذا الموسم". وأضاف: "شكرًا لجلبك لي إلى برشلونة الصيف الماضي، أتمنى لك الأفضل في المستقبل".

وختم رسالته بالهاشتاج: "أسطورة اللعبة".

خلال هذا الموسم، شارك جوندوجان في 50 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات، حيث سجل 5 أهداف وصنع 13 آخرين.

وعلى الرغم من جهود الفريق، إلا أن برشلونة عانى من موسم دون تتويج بالألقاب، إذ فشل في استعادة لقب الليجا من ريال مدريد، وودع دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان، وخسر السوبر الإسباني في النهائي أمام الريال، وانتهت مشاركته في كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بلباو في ربع النهائي.

وتشير التقارير الحالية إلى اقتراب هانز فليك من تولي مهمة تدريب برشلونة في الموسم المقبل، خلفًا لتشافي.