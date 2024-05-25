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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية اليوم السبت بأن أندية أوروبية تظهر اهتمامًا بالتوقيع مع اللاعب السعودي سعود عبدالحميد، الذي يلعب في صفوف الهلال.

صراع أوروبي ناري لضم سعود عبد الحميد

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية بأن نوادي تولوز الفرنسي وباناثينايكوس اليوناني قد قدمتا عروضًا لضم عبدالحميد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار بشأن قبول العروض المقدمة للعبدالحميد لم يتخذ بعد، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بعد نهاية نهائي كأس الملك بين النصر والهلال، حيث سيجتمع الطرفان لاتخاذ القرار النهائي.

يتبقى موسم واحد في عقد اللاعب مع الهلال، ومن المنتظر أن يصبح حرًا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مما يتيح له الفرصة للانضمام إلى أي نادٍ يختاره.

يُشار إلى أن باناثينايكوس سيشارك في النسخة المقبلة من "اليوروبا ليغ"، وهي بطولة الأندية الأوروبية الثانية الأهم بعد دوري أبطال أوروبا.

انضم عبدالحميد إلى صفوف الهلال في ديسمبر 2021 قادمًا من اتحاد جدة، ووقع عقدًا يمتد لأربع سنوات حتى عام 2025.

وشارك عبدالحميد مع الهلال في 48 مباراة هذا الموسم (2023-2024) في مختلف المسابقات، حيث سجل 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.