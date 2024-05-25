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أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي من المشاركة في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب فرنسا الأولمبي بعدما أعلن قبل أسبوعين عن انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي.

هل وافق ريال مدريد على مشاركة مبابي في الأولمبياد؟

مع توقع انتقال مبابي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تشير التقارير إلى أنه سيتم استبعاده عن دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف، على الرغم من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له للمشاركة.

رغم أن منافسات الأولمبياد مخصصة للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 23 عامًا، إلا أن هناك أماكن متاحة للاعبين الأكبر سنًا بحد أقصى 3 لاعبين.

وبالرغم من محاولات ماكرون لضم مبابي لتشكيلة فرنسا في الأولمبياد، يبدو أن ريال مدريد رفض مشاركته في البطولة، مشيرًا إلى أنه يعاقب عليه الفيفا.

وتبرز مخاوف ريال مدريد من الإصابة والإرهاق كأسباب تدفعه لمنع مبابي من المشاركة في ألعاب باريس، حيث من المتوقع أن ينضم اللاعب إلى صفوف الفريق بعد بطولة أوروبا 2024.