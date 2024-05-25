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أحمد جودة - القاهرة - توجّهت التقارير الصحفية بالحديث عن المحادثات الجارية بين نادي بايرن ميونخ الألماني والمدرب البلجيكي فينسينت كومباني لتولي مسؤولية تدريب الفريق.

خطوة واحدة تفصل كومباني عن تدريب بايرن ميونخ

مع استقالة توماس توخيل من منصبه كمدير فني للنادي البافاري، تشير التقارير إلى أن بايرن ميونخ يجري محادثات مع كومباني، الذي يشغل حاليًا منصب المدير الفني لفريق بيرنلي.

وفقًا لتصريحات الصحفي فابريزو رومانو، أعلن كومباني لإدارة بيرنلي عن اتفاقه مع بايرن ميونخ، مؤكدًا رغبته في الانضمام إلى النادي الألماني. وتجري المفاوضات حاليًا بين الناديين بخصوص التفاصيل المالية والتعويضات المتعلقة بالانتقال، مع التطلع إلى التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل.

وفي تطورات سابقة، تم التأكيد على أنه تم التوصل إلى اتفاق بين بايرن ميونخ وكومباني بخصوص شروط العقد، مع توقعات بتوقيع عقد يمتد حتى عام 2027. وما يبقى الآن هو التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين.

يشغل كومباني منصب المدرب الحالي لبيرنلي منذ صيف عام 2022، حيث قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه اضطر للهبوط بعد احتلال المركز الـ19 في الموسم الحالي.