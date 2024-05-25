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أحمد جودة - القاهرة - بات نادي ميلان الإيطالي قريبًا من تحديد هوية مدربه الجديد الذي سيخلف ستيفانو بيولي على رأس القيادة الفنية للفريق اللومباردي في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحيفة إيطالية أن باولو فونسيكا مدرب ليل الفرنسي هو المرشح الأبرز ليكون مدرب ميلان القادم.

تحديد طلبات مدرب ميلان الجديد في الميركاتو الصيفي

وأشارت التقارير إلى أنه تم تقديم عرض للبرتغالي لمدة سنتين مع خيار التجديد.

وأضافت التقارير أنه في الأيام القليلة المقبلة، يعتزم على الطرفان التقدم على المستوى البيروقراطي لتحديد جميع الاتفاقات.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أن فونسيكا طالب إدارة الروسونيري بالتعاقد مع رأس حربة وظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.