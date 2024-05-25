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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سعي نادي اتحاد جدة السعودي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اتحاد جدة السعودي دخل في محادثات مع وكلاء خوسيلو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

اتحاد جدة السعودي يرصد التعاقد مع نجم ريال مدريد

ويعد خوسيلو صاحب الفضل الكبير في تأهل الفريق الملكي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفين في شباك بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي البطولة الأوروبية العريقة.

وأشارت صحيفة "برنابيو ديجيتال" الإسبانية في وقتٍ سابق أن ريال مدريد سيسمح لخوسيلو بحرية الإختيار، فإذا أراد المهاجم الإسباني الإستمرار، لن يمانع المرينجي في ذلك وسيقوم بشراء عقده بشكل نهائي من إسبانيول.