نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى صفقات برشلونة بعد التعاقد مع هانسي فليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن أولى صفقات نادي ب الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد التعاقد مع الألماني هانسي فليك لقيادة الفريق الكتالوني.

وأعلن نادي برشلونة رحيل تشافي هيرنانديز عن قيادة الفريق الكتالوني وتعيين هانسي فليك المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ مدربا للبلوجرانا.

أولى صفقات برشلونة بعد التعاقد مع هانسي فليك

وقال باتريك بيرغر صحفي "سكاي" ألمانيا، أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع ميو باكهاوس حارس فيردر بريمن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،حيث تمت متابعته عدة مرات من قبل النادي في هذا الموسم.

وأضاف:" حارس فيردر بريمن لفت الأنظار بأدائه الرائع خلال فترة إعارته في الدوري الهولندي مع نادي فولندام، ورغم هبوط الفريق، تم اختياره كأفضل حارس في الموسم".