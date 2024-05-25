نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يحدد أولى صفقات مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يسعي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس بأن الإسباني بيبب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع البرتغالي برونو جيماريش لاعب وسط نيوكاسل يونايتد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

صفقات السيتي

وأضاف جاكوبس بأن مسؤولي مانشستر سيتي قاموا باجراء عدة اتصالات مع وكلاء اللاعب البرتغالي من أجل اقناعه بالانتقال إلى صفوف بطل الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

يذكر أن جيماريش يمتلك شرط جزائي في عقده مع نيوكاسل بقيمة 100 مليون يورو ساري حتى 24 يونيو من الشهر المقبل.