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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق كرة القدم المصرية عن قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي إفريقيا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي والترجي التونسي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع المباراة بين فريقي الأهلي والترجي التونسي عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويقوم بالتعليق على هذه المباراة، التونسي عصام الشوالي، والمصري علي محمد علي.

كما تذاع مباراة الأهلي والترجي على قناة أون نايم سبورتس التردد الأرضي فقط

سيقدم الإعلامي تامر صقر الاستوديو التحليلي للمباراة على قناة تايم سبورت الأرضية، بمشاركة نجمي الأهلي السابقين وليد صلاح الدين ومحمد فضل، بينما سيتولى أيمن الكاشف مهمة التعليق على اللقاء.

وانتهت مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، بنتيجة التعادل السلبي، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب رادس.

