نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تتابع مباراة الأهلي والترجي التونسي مجانًا؟.. الطرق والوسائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية غدًا السبت 25 مايو، أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ينتظرها عشاق الكرة المصرية بفارغ الصبر.

نقدم لكم ثلاث وسائل مجانية لمتابعة هذه المباراة المهمة.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

المباراة ستُقام يوم السبت 25 مايو، على ستاد القاهرة الدولي، وسيتم بدايتها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

3 وسائل مجانية لمتابعة المباراة

1. المشاهدة عبر قناة تايم سبورت الأرضية:

يمكنك متابعة المباراة عبر قناة تايم سبورت الأرضية باستخدام الترددات التالية:

- التردد الرقمي: UHF32

- التردد التماثلي: UHF9

2. الاستماع عبر الراديو:

يُمكنك أيضًا متابعة أحداث المباراة أثناء قيادة السيارة أو القيام بأي نشاط آخر عبر محطتي الراديو التاليتين:

- محطة أون سبورت FM على تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM على تردد 108.

تتيح هذه الوسائل الثلاثة لك متابعة مباراة الأهلي والترجي التونسي بسهولة ومجانًا، سواء كنت في المنزل أو خارجه، مما يساعدك على الاستمتاع بكل لحظة من هذه اللقاءات الرياضية المثيرة.