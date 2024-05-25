نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي في إياب نهائي إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي في إياب نهائي إفريقيا
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي كالتالي:-
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد
الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور
الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.