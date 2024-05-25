الرياضة

تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي في إياب نهائي إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي في إياب نهائي إفريقيا

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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