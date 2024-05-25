تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي في إياب نهائي إفريقيا

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد يوسف

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