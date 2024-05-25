نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. جوارديولا يحدد أولى صفقات مانشستر سيتي وقناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي وصفقة قوية في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 25-5-2024 في السطور التالية:

أولى صفقات برشلونة بعد التعاقد مع هانسي فليك



كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن أولى صفقات نادي ب الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد التعاقد مع الألماني هانسي فليك لقيادة الفريق الكتالوني.

وأعلن نادي برشلونة رحيل تشافي هيرنانديز عن قيادة الفريق الكتالوني وتعيين هانسي فليك المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ مدربا للبلوجرانا.

وقال باتريك بيرغر صحفي "سكاي" ألمانيا، أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع ميو باكهاوس حارس فيردر بريمن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،حيث تمت متابعته عدة مرات من قبل النادي في هذا الموسم.

وأضاف:" حارس فيردر بريمن لفت الأنظار بأدائه الرائع خلال فترة إعارته في الدوري الهولندي مع نادي فولندام، ورغم هبوط الفريق، تم اختياره كأفضل حارس في الموسم".

جوارديولا يحدد أولى صفقات مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يسعي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس بأن الإسباني بيبب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع البرتغالي برونو جيماريش لاعب وسط نيوكاسل يونايتد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأضاف جاكوبس بأن مسؤولي مانشستر سيتي قاموا باجراء عدة اتصالات مع وكلاء اللاعب البرتغالي من أجل اقناعه بالانتقال إلى صفوف بطل الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

يذكر أن جيماريش يمتلك شرط جزائي في عقده مع نيوكاسل بقيمة 100 مليون يورو ساري حتى 24 يونيو من الشهر المقبل.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا



يبحث عشاق كرة القدم المصرية عن قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي إفريقيا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي والترجي التونسي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع المباراة بين فريقي الأهلي والترجي التونسي عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري.

ويقوم بالتعليق على هذه المباراة، التونسي عصام الشوالي، والمصري علي محمد علي.

كما تذاع مباراة الأهلي والترجي على قناة أون نايم سبورتس التردد الأرضي فقط

سيقدم الإعلامي تامر صقر الاستوديو التحليلي للمباراة على قناة تايم سبورت الأرضية، بمشاركة نجمي الأهلي السابقين وليد صلاح الدين ومحمد فضل، بينما سيتولى أيمن الكاشف مهمة التعليق على اللقاء.

وانتهت مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، بنتيجة التعادل السلبي، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب رادس.