نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة الممنوعات في مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري ابطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الشركة الأفريقية للتأمين على الممنوعات الخاصة بمباراة الاهلي والترجي التونسي المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة وجاءت كالتالي:



قائمة الممنوعات



- الشعلات الحراريه الولاعات الكبريت

- المشروبات المحفوظه فى معلبات معدنيه الكانز أو زجاجات زجاج يسمح بدخول العصائر والمياه المحفوظه فى زجاجات بلاستيكيه ولكن بعد نزع الغطاء.

- مواد حفظ الطاقه مثل الباور بنك والأسلاك الكهربائيه مثل الشواحن والهاند فرى.

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- المواد الدعائيه أو اللافتات التى تحمل شعارات سياسيه أو دعائيه أو إعلانيه يسمح فقط بدخول أعلام النادى الأهلى وعلم مصر

- اقلام الليزر والصافرات التى تشبه صافرة الحكام والتى تسبب تشويش على أرض الملعب.

