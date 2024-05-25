نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة الممنوعات في مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري ابطال إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلنت الشركة الأفريقية للتأمين على الممنوعات الخاصة بمباراة الاهلي والترجي التونسي المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة وجاءت كالتالي:
قائمة الممنوعات
- الشعلات الحراريه الولاعات الكبريت
- المشروبات المحفوظه فى معلبات معدنيه الكانز أو زجاجات زجاج يسمح بدخول العصائر والمياه المحفوظه فى زجاجات بلاستيكيه ولكن بعد نزع الغطاء.
- مواد حفظ الطاقه مثل الباور بنك والأسلاك الكهربائيه مثل الشواحن والهاند فرى.
-
- المواد الدعائيه أو اللافتات التى تحمل شعارات سياسيه أو دعائيه أو إعلانيه يسمح فقط بدخول أعلام النادى الأهلى وعلم مصر
- اقلام الليزر والصافرات التى تشبه صافرة الحكام والتى تسبب تشويش على أرض الملعب.