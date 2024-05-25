الرياضة

تعرف على قائمة الممنوعات في مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري ابطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلنت الشركة الأفريقية للتأمين على الممنوعات الخاصة بمباراة الاهلي والترجي التونسي المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة وجاءت كالتالي:


قائمة الممنوعات 


- الشعلات الحراريه الولاعات الكبريت 
-   المشروبات المحفوظه فى معلبات معدنيه الكانز أو زجاجات زجاج  يسمح بدخول العصائر والمياه المحفوظه فى زجاجات بلاستيكيه ولكن بعد نزع الغطاء.

- مواد حفظ الطاقه مثل الباور بنك والأسلاك الكهربائيه مثل الشواحن والهاند فرى.
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- المواد الدعائيه أو اللافتات التى تحمل شعارات سياسيه أو دعائيه أو إعلانيه يسمح فقط بدخول أعلام النادى الأهلى وعلم مصر 
- اقلام الليزر والصافرات التى تشبه صافرة الحكام والتى تسبب تشويش على أرض الملعب.
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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