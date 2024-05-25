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أحمد جودة - القاهرة - قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) أمس الجمعة إن العنصر النسائي سيشارك لأول مرة في تحكيم مباريات في بطولة كأس كوبا أمريكا في النسخة المقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة بداية من 20 يونيو المقبل.

خلال بطولة كوبا أمريكا القارية التي تستمر حتى 14 يوليو سيتولى 101 حكم من بينهم ثماني سيدات إدارة المباريات.

وستتولى الحكمتان إيدينا ألفيش وهي من البرازيل والأمريكية ماريا فيكتوريا بينسو إدارة مباريات في البطولة كحكمتي ساحة وستساعدهما تاتيانا جوزمان وهي من نيكاراجوا كمسؤولة عن حكم الفيديو المساعد.

لأول مرة.. صافرة نسائية في كوبا أمريكا

وتضم قائمة السيدات أيضًا خمس حكمات مساعدات هن البرازيلية نويزا باك والكولومبية ماري بلانكو والفنزويلية ماجدالينا رودريغيز والأمريكيتين بروك مايو وكاثرين نيسبت.

وقال الاتحاد القاري للعبة الشعبية في بيان: "هذا التزام هام تعهد به الكونميبول منذ 2016.. ويهدف إلى دعم تطوير ومهنية المزيد من العناصر النسائية في الملعب وخارجه وتعزيز المساواة بين الجنسين في بطولات كثيرة".

وفي 2021 أصبحت ألفيش أول سيدة تدير مباراة في بطولة كبرى للرجال ينظمها الاتحاد الدولي "فيفا" وكانت في كأس العالم للأندية بينما شاركت باك ونيسبت في إدارة مباريات في كأس العالم 2022 في قطر.

وستكون بينسو ومايو ونيسبت أيضًا ضمن طاقم التحكيم في منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في فرنسا في وقت لاحق من العام الحالي.

