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أحمد جودة - القاهرة - يستعد اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، في تمام الساعة الثامنة مساء، في نهائي دوري ابطال افريقيا.



وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت، عن نقل مباراة اليوم بين الأهلي والترجي التونسي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، وذلك عبر التردد الأرضي.

أون تايم سبورت تعلن عن نقل مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر التردد الأرضي

ونشر حساب قناة أون تايم سبورت: "ليلة الحسم.. نهائي دوري أبطال إفريقيا، المباراة مذاعة على قناة تايم سبورت التردد الأرضي كل التوفيق للنادي الأهلي".



ويبحث اليوم النادي الأهلي عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع المدير الفني مارسيل كولر الذي يحفز لاعبيه لخطف اللقب الليلة.

