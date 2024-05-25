نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توج باللقب 3 مرات وخسر مرتين.. تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية التونسية في نهائي إفريقيا (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، في تمام الساعة الثامنة مساء، في نهائي دوري ابطال افريقيا.

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت، عن نقل مباراة اليوم بين الأهلي والترجي التونسي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، وذلك عبر التردد الأرضي.

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي والترجي التونسي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وانتهت مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، بنتيجة التعادل السلبي، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب رادس.

ونشر حساب قناة أون تايم سبورت: "ليلة الحسم.. نهائي دوري أبطال إفريقيا، المباراة مذاعة على قناة تايم سبورت التردد الأرضي كل التوفيق للنادي الأهلي".

ويبحث اليوم النادي الأهلي عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع المدير الفني مارسيل كولر الذي يحفز لاعبيه لخطف اللقب الليلة.



تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية التونسية في نهائي إفريقيا

الأهلي واجه الأندية التونسية في نهائي إفريقيا 11 مرة

فاز في 4 مباريات

تعادل في 5 مواجهات

خسر في لقاءين

سجل 12 هدفا

استقبل 10 أهداف

توج باللقب 3 مرات

خسر اللقب مرتين.