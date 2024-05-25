نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف إكرامي يرد على بيان رابطة النقاد الصحفيين بشأن تصريحات الشناوي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رد شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز على البيان الذي أصدرته رابطة النقاد الصحفيين خلال الساعات الماضية التي طالبت فيه اعتذار محمد الشناوي حارس الأهلي بعدما تجاوز في حق الصحفيين المصريين خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي التونسي.



ونشر شريف اكرامي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلا:" ‏قال الشناوي رأيه في الصحافه الرياضية المصريه فانتفضت رابطه النقاد ببيان يطالبوه بالاعتذار..

السؤال هنا..

شريف إكرامي يرد على بيان رابطة النقاد الصحفيين بشأن تصريحات الشناوي



هل تجاوز الشناوي في حق اي طرف حتي يعتذر؟..".

وواصل: " هل انتفضت الرابطه من قبل بشأن السباب والتجاوزات المتكرره التي حدثت في حق الصحافه والاعلام وكلها من شخص واحد خلال السنين الماضيه؟..

هل اعتذرت رابطة النقاد من قبل عن كم الاخبار الغير صحيحه التي تخرج من بعض الصحفيين والاعلاميين الرياضيين المعتمدين من النقابه؟..".



واكمل:" هل اعتذرتم من قبل عن القصور في تطبيق المعايير المهنيه الذي نتج عنه الكثير من الصحفيين الغير مؤهلين لممارسة المهنة؟

لماذا تعطون لانفسكم الحق في انتقاد اي شيء يخص الكره لكن لا تقبلون النقد؟..".



واختتم: "حرية التعبير مبدأ تحارب دائمًا الصحافة من اجله،فرجاءً لا تكيلو بمكيالين..

إذا كان الشناوي مدين لكم باعتذار..

فانتم مدينون بالف اعتذار".

