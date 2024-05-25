نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة الأفريقية للتأمين تحدد قائمة الممنوعات لمباراة الأهلي والترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الأفريقية للتأمين عن قائمة الممنوعات الخاصة بمباراة الأهلي والترجي التونسي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

تأتي المباراة ضمن إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الممنوعات



1. الشعلات الحرارية، الولاعات، والكبريت.

2. المشروبات المحفوظة في معلبات معدنية، الكانز أو زجاجات. يسمح فقط بدخول العصائر والمياه المحفوظة في زجاجات بلاستيكية، ولكن بعد نزع الغطاء.

3. مواد حفظ الطاقة مثل الباور بنك، والأسلاك الكهربائية مثل الشواحن والهاند فرى.

4. المواد الدعائية أو اللافتات التي تحمل شعارات سياسية أو دعائية أو إعلانية. يسمح فقط بدخول أعلام النادي الأهلي وعلم مصر.

5. أقلام الليزر والصافرات التي تشبه صافرة الحكام، والتي تسبب تشويشًا على أرض الملعب.