نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي في تحد لكسر الرقم القياسي دون هزيمة منذ 19 عاما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، في تمام الساعة الثامنة مساء، في نهائي دوري ابطال افريقيا.

_ارقام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يسعى الأهلي اليوم لتعزيز رقمه القياسي وحصد ال12 في تاريخه وخطفها من الترجي التونسي، بعدما وصل للنهائي للمرة الخامسة تواليا، ويسعى لأخذ اللقب والتتويج.



وفي هذه النسخة لم يتلقى الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا أي خسارة حتى اللحظة الحالية، وعدم تلقيه أي هدف في أخر 9 مواجهات.

وإذا فاز الأهلي اليوم وأخذ اللقب بهذه النتيجه سيتوج رقمه القياسي تاريخيا في دوري أبطال إفريقيا دون تلقي أي هزيمة وذلك منذ 19 عاما، منذ نسخة 2005.



وفي نسخة 2005، توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، وعدم تلقيه أي هزيمة، حتى في المباراة النهائية التي فاز على نظيره النجم الساحلي التونسي وانتهت بثلاثية نظيفة.



ويذكر أن انتهت المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الترجي التونسي في ذهاب دوري أبطال إفريقيا انتهت بالتعادل السلبي والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في دولة تونس.

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت، عن نقل مباراة اليوم بين الأهلي والترجي التونسي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، وذلك عبر التردد الأرضي.

ونشر حساب قناة أون تايم سبورت: "ليلة الحسم.. نهائي دوري أبطال إفريقيا، المباراة مذاعة على قناة تايم سبورت التردد الأرضي كل التوفيق للنادي الأهلي".



ويبحث اليوم النادي الأهلي عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع المدير الفني مارسيل كولر الذي يحفز لاعبيه لخطف اللقب الليلة.

