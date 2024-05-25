نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا لتولي قيادة الفريق.. موعد وصول فليك إلى برشلونة وإقالة تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن الموعد النهائي لوصول هانز فليك، إلى نادي برشلونة وذلك من أجل التعاقد معه لتولي القيادة الفنية للفريق.

ويأتي ذلك بعدما أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن رحيل الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوجرانا عن الفريق خلال فترة القادمة.

ويأتي ذلك الحديث بعدما صرح تشافي في الفترة الماضية عن صعوبة الوضع في البارسا والفرق بينه وبين غريمه التقليدي نادي ريال مدريد من حيث الأوضاع المالية وغيره.

وقال برشلونة في بيان له: "أبلغ رئيس برشلونة خوان لابورتا تشافي هرنانديز بأنه لن يستمر كمدرب لموسم 2024-2025".

بديل تشافي في برشلونة

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإنه من المقرر أن يكون هانز فليك، هو المدرب الجديد لنادي برشلونة في الموسم القادم.

وأوضحت التقارير أن برشلونة سيعلن عن وصول فليك إلى الكامب نو بداية من يوم الاثنين المقبل وسيتم إبلاغ تشافي بالإقالة في ذات اليوم.

