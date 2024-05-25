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أحمد جودة - القاهرة - شهد محيط استاد القاهرة الدولي، تشديدات أمنية مكثفة من جانب قوات الأمن المصرية، من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلي ضد الترجي التونسي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرصت قوات الأمن الانتشار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حول محيط استاد القاهرة الدولي، لاستقبال الجماهير الوافدة، حيث حرص رجال الأمن على مساعدة الجماهير على الدخول للمدرجات.

تشديدات أمنية أمام استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي والترجي

وحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السادسة مساء اليوم موعدًا للتحرك إلى ستاد القاهرة الدولي لخوض مباراة الترجي التونسي الليلة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الأهلي، خاض مران خفيف صباح اليوم داخل فندق الإقامة وذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

