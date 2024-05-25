عاجل.. مكافآت خاصة للاعبي الأهلي للفوز على الترجي التونسي

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أحمد جودة - القاهرة - رصدت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مكافآت خاصة للاعبي الفريق من أجل الفوز ضد الترجي التونسي، والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقررت إدارة النادي الأهلي وضع مكافآت فورية بخلاف مكافآت لائحة الفريق الداخلية، من أجل تحفيز اللاعبين والجهاز الفني، من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية عشر في تاريخ النادي.

مكافآت خاصة للاعبي الأهلي للفوز على الترجي التونسي

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف، بالمباراة التي أقيمت على استاد حمادي العقربي برادس في تونس، حيث يحتاج الأحمر لتحقيق الفوز بفارق هدف للتتويج باللقب.

