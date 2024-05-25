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أحمد جودة - القاهرة - نشر أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي كلامات تحمل من خلالها دعم النادي الأهلي وتمنى تتويج فريقه السابق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة التتويج اليوم السبت ضد نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة، وقد انتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي بالتعادل السلبي.

أيمن أشرف: أتمنى من كل قلبي تبقى إفريقيا في الجزيرة

ونشر أيمن أشرف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" كلمات كالتالي: "كان في حد كاتب قبل كده أن الأهلي حقق التاسعة بعد ما رحل وليد أزارو رقم 9، وبعد رحيل صالح جمعة رقم 10 الأهلي حقق العاشرة، وبعد اعتزال وليد سليمان رقم 11 الأهلي حقق الحادية عشر، وبعد رحيل أيمن أشرف رقم 12".



واختتم:" أتمنى من كل قلبي تبقى إفريقيا في الجزيرة، بالتوفيق لنادينا العظيم اليوم".

وانضم أيمن أشرف لصفوف البنك الأهلي بعد رحيله من أبواب المارد الأحمر بداية الموسم الجاري.

وتوج أيمن أشرف مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وحقق الدوري المصري معه في 6 مرات، وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 4 مرات، والسوبر الإفريقي مرتين.

