قناة أون تايم سبورت تنقل مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - قناة أون تايم سبورت تعلن نقل مباراة الأهلي والترجي عبر التردد الأرضي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، قامت قناة أون تايم سبورت بالإعلان عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" عن نقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المباراة مقررة للقاءها في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الدولي، وستُنقل عبر التردد الأرضي.

التحديات والتوقعات للمباراة

النهائي الأفريقي يجمع بين الأهلي والترجي، وهو مواجهة معروفة بالتنافس الشديد والأداء الاستثنائي. بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في رادس، يسعى الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخ النادي.

يعد الترجي التونسي حاملًا للقب ويمتلك برنامجًا دفاعيًا قويًا، حيث لم تهتز شباكه سوى في مباراة واحدة خلال البطولة حتى الآن. سيكون على الأهلي البحث عن ثغرات في دفاعات الترجي للوصول للشباك وتحقيق الفوز اللازم للتتويج.

مواجهة الأهلي والترجي لها طابع خاص كونها تجمع بين فريقين كبيرين في الكرة الإفريقية. من المتوقع أن تكون المباراة حافلة بالندية والتشويق، وستكون فرصة لكلا الفريقين للتتويج باللقب الأغلى على المستوى القاري.