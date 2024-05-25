نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد المدرب مارسيل كولر التشكيل الأساسي للأهلي قبل مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم، حيث يستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وقد أكد المدرب السويسري مارسيل كولر استقراره على التشكيل الذي سيخوض به هذه المواجهة الحاسمة.

موعد والقنوات الناقلة

المباراة تُلعب اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 6 بتوقيت تونس، وستُذاع عبر قناتي "بي إن سبورتس 6" وقناة "تايم سبورت" على التردد الأرضي.

آخر التحضيرات للمباراة

يدخل الأهلي المباراة بميزة الأرض والجمهور، حيث يسعى للدفاع عن لقبه والتتويج باللقب الـ12 في تاريخه في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه التحديات بغياب لاعبه علي معلول، الذي تعرض لإصابة في وتر أكيلس، بينما يعود كل من أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر بعد تعافيهما من الإصابات.

التشكيل المتوقع

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد.

- خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو.

- الهجوم: وسام أبو علي.

بهذا التشكيل المتوقع، يسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الترجي والتتويج باللقب، في مباراة منتظرة ومحمومة تجمع بين الفريقين الكبيرين في الكرة الإفريقية.