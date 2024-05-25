نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الجماهير تتطلع إلى متابعة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم، والبحث عن القنوات المفتوحة التي تنقلها

في وقت متزامن مع انطلاق مباراة الأهلي والترجي اليوم في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2024، يسعى عشاق كرة القدم إلى معرفة القنوات المفتوحة التي تقدم بث مباشر للمباراة الختامية، وذلك نظرًا لتزاحم البعض على المقاهي والكافيهات لمتابعة اللقاء.

البحث عن البث المباشر

مع استمرار تشفير بطولات الكرة الإفريقية واقتصار إذاعتها على قناة واحدة حصريًا، يشهد محرك البحث جوجل إقبالًا كبيرًا من عشاق الساحرة المستديرة لمعرفة تفاصيل بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الترجي اليوم.

القنوات المفتوحة المنقلة

قناة "أون تايم سبورتس" تعتبر القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي بث مباشر اليوم في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024. يحق للمارد الأحمر أن يكون الفريق المستضيف للمباراة النهائية، مما يجعله مسؤولًا عن إذاعتها عبر قناة مفتوحة للجماهير داخل جمهورية مصر العربية.

كيفية الحصول على التردد

يمكن للجماهير الراغبة في متابعة اللقاء استقبال قناة "أون تايم سبورتس" بسهولة عبر تنزيل التردد الخاص بها، وذلك لمشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي اليوم.

متابعة ممتعة لمحبي كرة القدم في هذا اللقاء الحاسم بين الفريقين الكبيرين في القارة الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023/2024

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن عن موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي الحاسم لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2024. يتزامن انطلاق اللقاء اليوم مع الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسعودية والأردن، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت بلاد المغرب العربي.

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تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي

المدير الفني للأهلي، المدرب مارسيل كولر، يستعد للمباراة النهائية بتشكيل يضم اللاعبين التاليين:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

- خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

- خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي.

تشكيل الترجي المتوقع ضد الأهلي

في الجانب الآخر، يتوقع أن يدخل الترجي المباراة بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: أمان الله مميش.

- خط الدفاع: محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، توجاي، ياسين مرياح.

- خط الوسط: غيلان الشعلالي، روجي أهولو، حسام تقا.

- خط الهجوم: يان ساس، رودريجو سيلفا، حسام الدين غشة.

تتوقع الجماهير مباراة مثيرة وندية بين الفريقين الكبيرين، فيما يعد نهائي دوري أبطال إفريقيا من أبرز الأحداث الرياضية هذا العام.