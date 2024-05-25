شاهد بالبث المباشر الأهلي Al Ahly.. مشاهدة الأهلي والترجي التونسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر الأهلي Al Ahly .. مشاهدة الأهلي و الترجي التونسي Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يخوض النادي الأهلي، مواجهة قوية ومصيرية ضد الترجي التونسي في إياب نهائي البطولة، وذلك اليوم السبت 25 مايو 2024 على استاد القاهرة الدولي.

وتأتي هذه المباراة بعد انتهاء مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبي، مما يجعل كل الاحتمالات مفتوحة لحسم اللقب القاري للعام الحالي 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مبارا الأهلي والترجي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي والترجي التونسي: مواجهة قوية لحسم لقب دوري أبطال إفريقيا

يسعى الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لتحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل حصد لقبه الثاني عشر في تاريخه في هذه البطولة، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتشهد المباراة حضور جماهيري غفير، حيث من المتوقع أن يملأ عشاق القلعة الحمراء مدرجات استاد القاهرة الدولي لدعم فريقهم في هذه المهمة التاريخية.

وبشكل عام، تكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما للفوز باللقب الغالي وتحقيق إنجاز تاريخي.

موعد مباراة الأهلي والترجي



يستعد عشاق كرة القدم في مصر وتونس والقارة الإفريقية بأكملها لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام اليوم السبت 25 مايو 2024.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، و6 بتوقيت تونس، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يسعد عشاق كرة القدم في مصر وتونس والقارة الإفريقية بأكملها بمتابعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام اليوم السبت 25 مايو 2024.

وتنقل هذه المباراة المرتقبة على العديد من القنوات الفضائية، وذلك حرصًا من الجهات المنظمة على إيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين.

وإليك بعض القنوات الناقلة للمباراة:

بي إن سبورتس: وهي القناة الحصرية الناقلة للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قناة تايم سبورت: وهي قناة مفتوحة ستنقل المباراة على الهواء مباشرة.

القنوات التونسية: ستنقل المباراة على العديد من القنوات التونسية، مثل قناة الوطنية الأولى وقناة وفاق.

وبالإضافة إلى القنوات الفضائية، يمكن أيضًا مشاهدة المباراة عبر منصات الإنترنت المختلفة، مثل موقع بي إن سبورتس وخدمة Shahid.

وتعتبر هذه المباراة حدثًا رياضيًا هامًا ينتظره الجميع بفارغ الصبر، حيث ستحدد هذه المباراة الفريق الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الحالي 2024.

جدول ترددات قناة beIN Sports 6 على النايل سات

تتوفر قناة beIN Sports 6، الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، على القمر الصناعي نايل سات بالترددات التالية:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح 11054 V 27500 2/3

معلق مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا



يعلق على مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الثنائي المصري على محمد على، والتونسي عصام الشوالي.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني- محمود متولي- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة.

وخط الوسط: مروان عطية- أكرم توفيق- أحمد عبدالقادر- أليو ديانج- إمام عاشور- محمد مجدي أفشة- كريم فؤاد- أحمد نبيل كوكا.

وفي الهجوم: رضا سليم- حسين الشحات- بيرسي تاو- طاهر محمد طاهر- محمود كهربا- وسام أبوعلي- موديست.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي: حكايات من نهائيات دوري الأبطال



ليست مباراة اليوم هي الأولى التي تجمع بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سبق للفريقين أن التقيا في نهائي نسختي عامي 2012 و2018.

ففي عام 2012، توج الأهلي باللقب بعد التعادل 1-1 في الإسكندرية والفوز 2-1 في رادس.

وتكررت المواجهة في نهائي 2018، وفاز الأهلي 3-1 في الإسكندرية، قبل أن يخسر 0-3 في رادس، ليحسم الترجي اللقب في تلك النسخة.

بشكل عام، التقى الأهلي والترجي 25 مرة في مختلف البطولات الإفريقية، فاز الأهلي في 11 مباراة، بينما فاز الترجي في 4 مباريات، وتعادلا 10 مرات.

وتعتبر هذه المواجهات بين الأهلي والترجي من أقوى وأكثر المباريات إثارة في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، حيث يتميز كلا الفريقين بقدراتهما العالية وطموحهما الكبير في تحقيق الفوز.