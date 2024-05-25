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أحمد جودة - القاهرة - الآن(0-0) ببلاش دون اشتراك.. بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطالب إفريقيا| يلا شوت بجودة عالية، موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة.. تشكيل ومعلق وحكم نهائي دوري أبطال إفريقيا، يترقب عشاق كرة القدم المصرية، وتحديدا جماهير النادي الأهلي، اليوم السبت، متابعة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بين فريقي الأهلي والترجي التونسي.

وتستعرض بوابة دوت الخليج في التقرير التالي كل ما يتعلق بلقاء الأهلي والترجي التونسي، اليوم السبت، فيما يخص موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة.. تشكيل ومعلق وحكم نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي

تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل فريق الأهلي المباراة بدافع تحقيق الفوز بأي نتيجة، من أجل التتويج باللقب الأفريقي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب رادس.

وسوف تشهد مباراة الأهلي والترجي التونسي حضورا جماهيريا كبيرا من جانب الفريق الأحمر، يتخطى 70 ألف مشجع، بعد نفاد التذاكر بالكامل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

وتنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر قناة بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وفي المقابل، تقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة عبر التردد الأرضي، مع وجود أستوديو تحليلي، ويتولى التعليق عليها المصري محمد الكواليني.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي التونسي

تأتي تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد الترجي التونسي اليوم كما يلي:

تشكيل الأهلي اللاعبون حراسة المرمى مصطفى شوبير. خط الدفاع محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد. خط الوسط مروان عطية - أكرم توفيق ‏- إمام عاشور - حسين الشحات - بيرسي تاو. ‏ الهجوم وسام أبو علي.

تشكيل الترجي التونسي المتوقع اليوم

تأتي تشكيلة الترجي التونسي المتوقعة اليوم كما يلي:

تشكيل الترجي اللاعبون حراسة المرمى أمان الله مميش. خط الدفاع محمد بن علي - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح ـ محمد أمين بن حميدة. خط الوسط حسام تقا - غيلان شعلالي - روجيه أوهولو. الهجوم يان ساس - رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي اليوم في نهائي دوري الابطال

تأتي قائمة الأهلي لمواجهة الترجي اليوم في نهائي دوري الابطال كما يلي: