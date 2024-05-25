نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأهلي ضد الترجي" البحث عن التتويج في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اليوم السبت، يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة مثيرة بين الأهلي المصري بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، ونظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024.

اللقاء يأتي بعد نتيجة التعادل السلبي في المباراة الأولى التي أقيمت في رادس.

نظرة على التاريخ والإحصائيات



- الأهلي يسعى لتحقيق اللقب الثاني على التوالي والـ12 في تاريخه، وهو رقم قياسي في البطولة.

- الترجي، بطل تونس، يسعى للتتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن حققه في أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.

التكتيكات واللاعبون المفتقدين



- غيابات الأهلي تشمل على معلول بسبب الإصابة، بالإضافة إلى عدم قيد محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد.

- كولر يحث لاعبيه على تحقيق الفوز لتخطي ضغوط المباريات النهائية واستغلال دعم الجماهير الكبيرة المتوقعة في الملعب.

التشكيل المتوقع



- الأهلي: مصطفى شوبير في المرمى، وخط دفاع يضم كريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني، وخط وسط مع مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق، وخط هجوم بوسام أبو علي وبيرسي تاو وحسين الشحات.



- الترجي: أمان الله مميش في حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من محمد بن علي ومحمد أمين توغاي وياسين مرياح، ووسط ميدان يضم حسام تقا وغيلان شعلالي وروجيه أوهولو، وخط هجوم بيان ساس ورودريجو رودريجيز وحسام الدين غشة.

التحكيم والقوانين



- تدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، مع دعم من الحكام المساعدين من غانا والسودان، واستخدام تقنية الفيديو VAR بإشراف حكم جزائري.

نظرة على المسار إلى النهائي



- الأهلي تخطى العديد من الفرق بأداء مميز للوصول إلى النهائي، بينما حقق الترجي نتائج قوية أيضًا ليبلغ المرحلة النهائية.

توقعات النتيجة



- يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومفتوحة، حيث يسعى الأهلي لتسجيل هدف وحيد يؤمن له التتويج، في حين يحاول الترجي التعادل بهدف أو أكثر للفوز بالبطولة.

بهذا، ينتظر عشاق كرة القدم على مستوى القارة السماح لمعرفة من سيتوج باللقب الغالي في ليلة النهائي المثيرة والحاسمة بين الأهلي والترجي.