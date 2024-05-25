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أحمد جودة - القاهرة - اقترب قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق واين روني، من العودة من جديد لمجال التدريب من خلال بوابة فريق بلايموث، المنافس بدوري البطولة الإنجليزية.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن روني والنادي اتفقا على كافة الشروط، ومن المتوقع أن يوقع روني مع النادي عقدًا يمتد إلى ثلاثة أعوام خلال الفترة المقبلة.

روني يقترب من العودة إلى التدريب

ويعلم مدير الكرة في بلايموث نيل ديوسنيب، روني، حينما كان رئيسًا لأكاديمية إيفرتون، والتي نشأ منها روني عندما كان لاعبًا شابًا.

ولم يعمل مهاجم مانشستر يونايتد، السابق، منذ إقالته من فريق برمنغهام في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أن قاد الفريق في 15 مباراة فقط، حيث حقق وقتها انتصارين فقط.

