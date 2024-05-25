نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام اليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي"، وذلك في إطار نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة اليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: كايل ووكر، ناثان آكي، جون ستونز، جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، كوفاسيتش

خط الهجوم: إرلينج هالاند، برناردو سيلفا، فيل فودين

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد اليونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.