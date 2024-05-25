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أحمد جودة - القاهرة - الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر مان سيتي ضد مان يونايتد فى كأس الاتحاد الإنجليزي الليلة (0-0)، يشهد ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن مساء اليوم، السبت، مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي نسخة 2023-2024.

وتقدم بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي التفاصيل الخاصة بالمباراة الحاسمة والقوية بين فريقي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي نسخة 2023-2024.



موعد مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد



مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد تقام فى الخامسة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى مانشستر يونايتد، الذي يشارك في النهائي الـ22 للبطولة العريقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1871، للتتويج باللقب للمرة الـ13 فى تاريخه، والأولى منذ عام 2016، من أجل الاقتراب من أرسنال، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 14 لقبًا.

وأنهى مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي، وهو في المركز الثامن بترتيب المسابقة، برصيد 60 نقطة من 38 مباراة، ليصبح هذا هو أدنى ترتيب في تاريخ الفريق، منذ انطلاق النظام الحديث للمسابقة موسم 1992-1993.



مان سيتي ضد مان يونايتد

بينما يلعب مانشستر سيتي في النهائي الـ13 بالبطولة، ويطمح للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه، لمعادلة رقم أندية ليفربول وتشيلسي وتوتنهام، الذين حملوا كأس المسابقة 8 مرات.

ويأمل السيتي التتويج بالثنائية المحلية "الدوري والكأس" للموسم الثاني على التوالي، بعدما سبق له الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في وقت سابق من الشهر الحالي.

مباراة اليوم بين مان سيتي ومان يونايتد، تعد الثالثة بين الفريقين خلال الموسم الحالي، بعدما فاز السيتي 3 - صفر على ملعب أولد ترافورد في أكتوبر الماضي، قبل أن ينتصر أيضًا 3-1 بملعب الاتحاد في مارس الماضي، ضمن مباراتي الفريقين بالدوري الإنجليزي.



مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد



وتعد النسخة الثانية على التوالي بالبطولة، التي يلتقي خلالها الفريقان في المباراة النهائية، بعدما سبق أن خاضا نهائي المسابقة الموسم الماضي، الذي حسمه مانشستر سيتي لصالحه عقب فوزه أمام مانشستر يونايتد 2-1.

كما تعتبر المرة الأولى منذ موسم 1884-1885 التي يتنافس فيها الفريقان في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي خلال موسمين متتاليين، حيث كان آخر نهائي مكرر جرى بين بلاكبيرن روفرز وكوينز بارك، حينما فاز روفرز في المباراتين النهائيتين.



تاريخ مواجهات السيتي واليونايتد فى كأس الاتحاد



التقي الفريقان فى 10 لقاءات بكأس إنجلترا سابقة، حقق اليونايتد 6 انتصارات وأحرز لاعبوه 19 هدفًا خلالها، بينما فاز مانشستر سيتي فى 4 مباريات فقط وسجل لاعبوه 14 هدفًا.

تمثل المباراة أهمية كبرى فيما يتعلق بالآمال الأوروبية للأندية الأخرى، إذ يعني فوز مان يونايتد بكأس إنجلترا حصوله على مقعد فى الدوري الأوروبي.

وفي حال تتويج مان سيتي باللقب سيمنح تشيلسي صاحب المركز السادس بالدوري الإنجليزي المشاركة في الدوري الأوروبي، كما يحصل نيوكاسل على مكان في دوري المؤتمر الأوروبي، أما في حال فوز يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي يلعب تشيلسي في دوري المؤتمر، ويغيب نيوكاسل عن المشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.

تصريحات بيب جوارديولا

من جانبه، أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، احترامه الكبير لمنافسه مانشستر يونايتد، وذلك قبل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، "نحن نحترم مانشستر يونايتد كثيرًا، وكان الأمر كذلك دائمًا منذ وصولي، بالنسبة لتاريخهم. في العقد الماضي، كان مانشستر سيتي أفضل، ولكن من حيث التاريخ، فهو أفضل فريق فى إنجلترا، لذا عليك أن تحترمه بشكل كبير".

وأضاف جوارديولا، "لاعبو مانشستر يونايتد دائما متحدون. لكن بالطبع، في الدوري الإنجليزي كنا أفضل منهم، وأكثر ثباتًا منهم، لكنها مباراة واحدة".

وتابع مدرب مانشستر سيتي "مثل هذا النوع من النهائيات ضد فريق مثل اليونايتد، ستكون مباراة مختلفة تمامًا، هذا أمر مؤكد".

وتحدث جوارديولا عن تين هاج قائلا "لدي احترام كبير للعمل الذي قام به. لقد تعرض للكثير من الإصابات. لقد واجهوا الكثير من المشاكل. الفريق جيد حقًا ولكن إذا أصيب اللاعبون فلا يمكنك استخدامهم".