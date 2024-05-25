نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء Alain x Yokohama مباراة العين ويوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا دون تقطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء Alain X Yokohama مباراة العين ويوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا دون تقطيع، سيكون عشاق كرة القدم الآسيوية على موعد مع الإثارة والتشويق اليوم السبت، في لقاء فريق العين الإماراتي وفريق يوكوهاما الياباني حيث سوف يستضيف ملعب هزاع بن زايد هذه المواجهة المرتقبة والتي سوف تجمع بين الفريقين، في مباراة إياب نهائي دوري الأبطال لقارة آسيا لكرة القدم.

وسوف يلتقي فريق العين الإماراتي مع فريق يوكوهاما الياباني في مباراة العودة والتي ينتظرها عدد كبير من دولة الإمارات بشغف كبير، وذلك حيث يطمح فريق العين بأن يحصل على منصة التتويج في مباراة اليوم وفي هذا المقال سوف نوضح موعد المباراة والقنوات الناقلة.



مباراة فريق العين ويوكوهاما اليوم

يأمل فريق العين أن يقوم بتحقيق اللقب القاري الثاني له في تاريخه، كما أن فريق يوكوهاما الياباني يطمح إلى تحقيق التتويج الأول له في مساره، وذلك بعد أن قام الفريق بتحقيق الانتصار في المباراة الخاصة بالذهاب بنتيجة تكون 2-1 على أرض اليابان، كما يعتمد فريق العين الإماراتي على دعم جماهيره الذي سوف يكون مكثف للكثير من الساعات وذلك من أجل تجاوز خسارته في مباراة الذهاب بهدف أن يقلب النتيجة له.

مباراة العين في نهائي اسيا 2024

ولن تكون مواجهة العين ضد يوكوهاما سهلة للفريق الإماراتي، حيث سيكون عليه الفوز بفارق هدفين من أجل حسم اللقب، حيث أن الاتحاد الأسيوي قد ألغى قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، وسيدخل أبناء المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو المباراة بغرض التسجيل من البداية، وعدم ترك أي شيء للصدفة، وتحسم المباراة في الوقت الأصلي وفي حالة فوز العين بفارق هدف خلاله يتجه الفريقين إلي وقت إضافي، وفي حالة استمرار النتيجة سيتجه الحكم إلي الإعلان عن ركلات الترجيح لترجيح أحد الفريقين على الأخر.



موعد مباراة العين ويوكوهاما اليوم في إياب نهائي آسيا 2024

من المقرر أن يكون الموعد الخاصة بالمبارة في مساء اليوم السبت وذلك في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2024، وذلك حيث يكون من المقرر أن يتم إنطلاق الصافرة في المواعيد التالية:



بتوقيت كل من الإمارات وسلطنة عمان في الساعة 8 مساء.

بتوقيت كل من السعودية، وسوريا، ومصر، والكويت في الساعة 7 مساء.

ما القنوات الناقلة لمباراة العين ويوكوهاما في الإياب اليوم

من المقرر أنه سوف يتم بث مباراة العين ويوكوهاما في الإياب عن طريق هذه القنوات:

قناة bein sports القطرية.

قناة أبو ظبي الرياضية.

على قنوات الكأس القطرية.

قناة ssc السعودية (SSC HD1).

هناك العديد من القنوات الناقلة مباراة العين ويوكوهاما في دوري أبطال أسيا وستكون هناك قنوات مفتوحة على عدد من الأقمار الأخرى، لكن على النايل والعرب سات ستكن المباراة مشفرة، وسيعتمد العين في تلك المباراة على المغربي سفيان رحيمي هداف الفريق في البطولة من أجل العودة مرة أخرى للتتويج بالألقاب الأسيوية بعد أكثر من 20 عامًا.