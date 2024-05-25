نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. عضو الهلال السوداني يتحدث عن المشاركة في الدوري الموريتاني وتوقعه لمواجهة الأهلي والترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث رامي كمال عضو مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في الدوري الموريتاني وتطرق لتوقعه لمباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عضو الهلال السوداني: الأرقام ترجح كفة الأهلي أمام الترجي

قال رامي كمال، في تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج الرياضي”: "كل الأمور الخاصة بمشاركة الهلال بالدوري الموريتاني تسير جيدًا".

وتابع: "الاتحاد الموريتاني سوف يتكفل بمصاريف وتنقلات الفريق وإقامته كما جاء في الخطاب".

وواصل متحدثًا عن نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي: "هذا نهائي إفريقي عربي ومن الصعوبة التوقع بالبطل ولكن الأرقام في صالح الأهلي بشكل كبير".

واختتم: "لا يوجد لاعب بمفرده يستطيع إحداث الفارق ولكن الأهلي يمتلك 11 لاعبًا يستطيعون تغيير سير المباراة في أي لحظة".

فيما تترقب جماهير كرة القدم الإفريقية، انطلاق المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وانتهت أحداث مواجهة الذهاب بين الطرفين بالتعادل السلبي على ملعب ستاد رادس الدولي.